Soirée tartiflette le pigeonnier Saint-Bonnet-sur-Gironde
Soirée tartiflette le pigeonnier Saint-Bonnet-sur-Gironde samedi 21 février 2026.
Soirée tartiflette
le pigeonnier Salle des fêtes de saint-bonnet-sur-gironde Saint-Bonnet-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 19:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Les Tricolores du Marais organisent une soirée tartiflette. Soirée animée
le pigeonnier Salle des fêtes de saint-bonnet-sur-gironde Saint-Bonnet-sur-Gironde 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 85 61 75
English :
The Tricolores du Marais organize a tartiflette evening. Animated evening
L’événement Soirée tartiflette Saint-Bonnet-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-01-13 par Offices de Tourisme de Jonzac