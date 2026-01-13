Soirée tartiflette le pigeonnier Saint-Bonnet-sur-Gironde

Soirée tartiflette

le pigeonnier Salle des fêtes de saint-bonnet-sur-gironde Saint-Bonnet-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

moins de 12 ans

Début : 2026-02-21 19:00:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Les Tricolores du Marais organisent une soirée tartiflette. Soirée animée

le pigeonnier Salle des fêtes de saint-bonnet-sur-gironde Saint-Bonnet-sur-Gironde 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 85 61 75

English :

The Tricolores du Marais organize a tartiflette evening. Animated evening

