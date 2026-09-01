UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Cyr

Soirée tartiflette Salle des fêtes Saint-Cyr

samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes · Saint-Cyr

Soirée tartiflette Salle des fêtes Saint-Cyr

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Place de l'abbé Hélias
Ville
87310 Saint-Cyr
Département
Haute-Vienne
Tarif
20 20 Tarif de base - plein tarif

Saint-Cyr

Soirée tartiflette

Salle des fêtes Place de l’abbé Hélias Saint-Cyr Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Venez participer à la soirée tartiflette animé par DJ Elvis, vous pourrez y déguster un bon repas en toute convivialité.   .

Salle des fêtes Place de l’abbé Hélias Saint-Cyr 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 73 19 99  comitedesfetesdesaintcyr@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée tartiflette

L’événement Soirée tartiflette Saint-Cyr a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Ouest Limousin

À voir aussi à Saint-Cyr (Haute-Vienne)