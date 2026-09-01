Soirée tartiflette Salle des fêtes Saint-Cyr

Informations pratiques

Saint-Cyr

Soirée tartiflette

Salle des fêtes Place de l’abbé Hélias Saint-Cyr Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Venez participer à la soirée tartiflette animé par DJ Elvis, vous pourrez y déguster un bon repas en toute convivialité. .

Salle des fêtes Place de l’abbé Hélias Saint-Cyr 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 73 19 99 comitedesfetesdesaintcyr@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée tartiflette

L’événement Soirée tartiflette Saint-Cyr a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Ouest Limousin