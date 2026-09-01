Soirée tartiflette Salle des fêtes Saint-Cyr
samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes · Saint-Cyr
Informations pratiques
Saint-Cyr
Soirée tartiflette
Salle des fêtes Place de l’abbé Hélias Saint-Cyr Haute-Vienne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Venez participer à la soirée tartiflette animé par DJ Elvis, vous pourrez y déguster un bon repas en toute convivialité. .
Salle des fêtes Place de l’abbé Hélias Saint-Cyr 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 73 19 99 comitedesfetesdesaintcyr@gmail.com
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English : Soirée tartiflette
L’événement Soirée tartiflette Saint-Cyr a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Ouest Limousin