Soirée Tartiflette & Tombola du Téléthon à Escurolles Escurolles

Soirée Tartiflette & Tombola du Téléthon à Escurolles

Salle Polyvalente Escurolles Allier

Début : 2025-12-06 19:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Soutenez le Téléthon en savourant ce délicieux plat avec l’équipe du Pays de la Tartiflette . Une tombola est également prévue. Venez nombreux pour une soirée gourmande et solidaire. Réservation obligatoire avant le 29/11 !

Salle Polyvalente Escurolles 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 63 03 88

English :

Support the Telethon by enjoying this delicious dish with the Pays de la Tartiflette team. A tombola is also planned. Come one, come all for a gourmet evening of solidarity. Reservations required by 29/11!

German :

Unterstützen Sie den Telethon, indem Sie dieses köstliche Gericht mit dem Team des Pays de la Tartiflette genießen. Eine Tombola ist ebenfalls vorgesehen. Kommen Sie zahlreich zu einem Abend voller Gaumenfreuden und Solidarität. Reservierung vor dem 29.11. erforderlich!

Italiano :

Sostenete Telethon gustando questo delizioso piatto con il team Pays de la Tartiflette . Ci sarà anche una tombola. Venite tutti per una serata gastronomica all’insegna della solidarietà. Prenotazione obbligatoria entro il 29/11!

Espanol :

Apoye al Teletón disfrutando de este delicioso plato con el equipo Pays de la Tartiflette . También habrá una tómbola. Vengan todos a disfrutar de una velada gastronómica y solidaria. Es necesario reservar antes del 29/11

