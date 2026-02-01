Soirée Tarti’Frontale The Roof Vercors Bourg-de-Péage
The Roof Vercors 155 Allée des Deux Soeurs 26300 Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage Drôme
Ce jeudi, soirée Tarti’Frontale au Roof!
The Roof Vercors 155 Allée des Deux Soeurs 26300 Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 38 22 evenement-vercors@theroof.fr
This Thursday, Tarti?Frontale party at the Roof!
