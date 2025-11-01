Soirée tattoo et concert ! Bar Battle X Game Avranches

Bar Battle X Game 9003 D avenue de la Gare Avranches

Début : 2025-11-01 19:00:00

fin : 2025-11-01 02:00:00

2025-11-01

Soirée tattoo et concert Dès 19h, tattoos avec Ink Dependance, puis à 21h, concert punk explosif des Bras Cassés ! Happy Hour de 19h à 21h sur les bières et softs. .

Bar Battle X Game 9003 D avenue de la Gare Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 77 28 86 53 roderik.lavarde@gmail.com

