Soirée téâtre & repas, au moulin de Sabathier

735 Chemin du Moulin Conchez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

19h théâtre La véritable histoire de Mademoiselle Antoine , dernière création de la Compagnie Aresitoyen est un spectacle drôle captivant ou se mêlent émotion et humour avec un dénouement quelque peu surprenant.

20 h repas (salade landaise, grillades au feu de bois, travers de porc, haricots blancs, fromage de brebis, tarte aux pommes maison).

Animation musicale avec les Meuniers accordéon batterie. Salle chauffée. .

735 Chemin du Moulin Conchez-de-Béarn 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 67 25 32 lemoulindesabathier@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée téâtre & repas, au moulin de Sabathier

L’événement Soirée téâtre & repas, au moulin de Sabathier Conchez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-01-07 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran