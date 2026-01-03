Soirée Techno à La Maison Verneuil La Maison Verneuil Paray-le-Monial

Soirée Techno à La Maison Verneuil

La Maison Verneuil 2 Avenue de Bethléem Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Une nuit dédiée aux musiques électroniques avec un DJ set techno énergique. Ambiance immersive, lumières tamisées et piste de danse ouverte pour une soirée rythmée et festive. .

La Maison Verneuil 2 Avenue de Bethléem Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 07 25 contact@lamaisonverneuil.fr

