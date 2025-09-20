SOIRÉE TECHNO AU TERMINUS Cruzy
SOIRÉE TECHNO AU TERMINUS Cruzy samedi 20 septembre 2025.
SOIRÉE TECHNO AU TERMINUS
Avenue de la Gare Cruzy Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Soirée Techno
Tournée d’anniversaire 35 ans de carrière Jack de Marseille, featuring Marco Woods, Laurent Urbin, Lolec
Soirée Techno
Tournée d’anniversaire 35 ans de carrière Jack de Marseille, featuring Marco Woods, Laurent Urbin, Lolec .
Avenue de la Gare Cruzy 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 89 71 26
English :
Techno Evening
35th anniversary tour Jack de Marseille, featuring Marco Woods, Laurent Urbin, Lolec
German :
Techno-Abend
Jubiläumstour 35 Jahre Jack de Marseille, featuring Marco Woods, Laurent Urbin, Lolec
Italiano :
Notte techno
35° anniversario del tour Jack de Marseille, con Marco Woods, Laurent Urbin, Lolec
Espanol :
Noche tecno
35 aniversario de la gira Jack de Marseille, con Marco Woods, Laurent Urbin, Lolec
L’événement SOIRÉE TECHNO AU TERMINUS Cruzy a été mis à jour le 2025-09-05 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN