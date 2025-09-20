SOIRÉE TECHNO AU TERMINUS Cruzy

SOIRÉE TECHNO AU TERMINUS Cruzy samedi 20 septembre 2025.

Avenue de la Gare Cruzy Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Tournée d’anniversaire 35 ans de carrière Jack de Marseille, featuring Marco Woods, Laurent Urbin, Lolec

Soirée Techno

Tournée d’anniversaire 35 ans de carrière Jack de Marseille, featuring Marco Woods, Laurent Urbin, Lolec .

Avenue de la Gare Cruzy 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 89 71 26

English :

Techno Evening

35th anniversary tour Jack de Marseille, featuring Marco Woods, Laurent Urbin, Lolec

German :

Techno-Abend

Jubiläumstour 35 Jahre Jack de Marseille, featuring Marco Woods, Laurent Urbin, Lolec

Italiano :

Notte techno

35° anniversario del tour Jack de Marseille, con Marco Woods, Laurent Urbin, Lolec

Espanol :

Noche tecno

35 aniversario de la gira Jack de Marseille, con Marco Woods, Laurent Urbin, Lolec

