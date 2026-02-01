Soirée techno hard teck Dienville
Soirée techno hard teck Dienville vendredi 20 février 2026.
Soirée techno hard teck
6 rue du Fossé Dienville Aube
Gratuit
Début : 2026-02-20 19:00:00
fin : 2026-02-20
2026-02-20
Dienville va vibrer aux sons de la hard Tek !
Le Café du Centre ouvre sa piste pour une soirée pleine d’énergie, menée par trois DJs prêts à envoyer du lourd
DJ Louis
DJ Chaz Hugo
Basses massives, BPM qui montent, ambiance survoltée tout est réuni pour une nuit où on danse, on lâche prise et on profite ! .
6 rue du Fossé Dienville 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 20 49
English :
