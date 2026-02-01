Soirée techno hard teck Dienville

Soirée techno hard teck Dienville vendredi 20 février 2026.

6 rue du Fossé Dienville Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Début : 2026-02-20 19:00:00
fin : 2026-02-20

2026-02-20

Dienville va vibrer aux sons de la hard Tek !
Le Café du Centre ouvre sa piste pour une soirée pleine d’énergie, menée par trois DJs prêts à envoyer du lourd

DJ Louis
DJ Chaz Hugo

Basses massives, BPM qui montent, ambiance survoltée tout est réuni pour une nuit où on danse, on lâche prise et on profite !   .

6 rue du Fossé Dienville 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 20 49 

