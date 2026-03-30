Soirée Techno Keuss V and B Biscarrosse Biscarrosse

Soirée Techno Keuss

V and B Biscarrosse 76 Route de Bordeaux Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Set Electro Tech House to HardTek by Keuss

Lancement de la gamme “Nuit blanche” Energy drink locale

Ça va envoyer du gros kick ! .

V and B Biscarrosse 76 Route de Bordeaux Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 77 67 biscarrosse@vandb.fr

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English : Soirée Techno Keuss

L’événement Soirée Techno Keuss Biscarrosse a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Grands Lacs