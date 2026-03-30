Soirée Techno Keuss V and B Biscarrosse Biscarrosse
Soirée Techno Keuss V and B Biscarrosse Biscarrosse vendredi 3 avril 2026.
Soirée Techno Keuss
V and B Biscarrosse 76 Route de Bordeaux Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Set Electro Tech House to HardTek by Keuss
Lancement de la gamme “Nuit blanche” Energy drink locale
Ça va envoyer du gros kick ! .
V and B Biscarrosse 76 Route de Bordeaux Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 77 67 biscarrosse@vandb.fr
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English : Soirée Techno Keuss
L’événement Soirée Techno Keuss Biscarrosse a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Grands Lacs
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