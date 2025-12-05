Soirée technoël au My Beers My Beers, cave et bar à bière Mours-Saint-Eusèbe
My Beers, cave et bar à bière 28 Avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Début : 2025-12-05 19:30:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Venez vivre une soirée unique dans votre My Beers Mours dans une ambiance techno spéciale Noël !
My Beers, cave et bar à bière 28 Avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 67 43 00 15 contact@mybeers.fr
English :
Come and enjoy a unique evening in your My Beers Mours in a special Christmas techno atmosphere!
