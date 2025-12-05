Soirée technoël au My Beers My Beers, cave et bar à bière Mours-Saint-Eusèbe

Soirée technoël au My Beers

My Beers, cave et bar à bière 28 Avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 19:30:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Venez vivre une soirée unique dans votre My Beers Mours dans une ambiance techno spéciale Noël !

.

My Beers, cave et bar à bière 28 Avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 67 43 00 15 contact@mybeers.fr

English :

Come and enjoy a unique evening in your My Beers Mours in a special Christmas techno atmosphere!

L’événement Soirée technoël au My Beers Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2025-11-29 par Valence Romans Tourisme