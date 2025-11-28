Soirée Téléthon Centre d’animation et de congrès Bagnoles de l’Orne Normandie

Soirée Téléthon Centre d'animation et de congrès Bagnoles de l'Orne Normandie vendredi 28 novembre 2025.

Soirée Téléthon

Centre d’animation et de congrès Avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Le jazz du lundi soir (JLS) est un orchestre de jazz festif et fantaisiste, s’inspirant de la culture des Big Bands populaires et du swing des années 1930-1940. Leur répertoire consiste en des morceaux arrangés à partir de thèmes bien connus, remaniés pour offrir une soirée musicale dynamique et joyeuse. .

Centre d’animation et de congrès Avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66

