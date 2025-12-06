Soirée Téléthon

Salle Jean Loup Chrétien Montville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Venez partager un moment de convivialité et de solidarité lors de la soirée Téléthon organisée par Montville Génétic au profit de l’AFM Téléthon.

Au programme

– Un repas avec apéritif offert

– Des animations musicales par Jean-Marie Bloquel, Pascal Le Lyon et Elise Gopois

– Une tombola avec de nombreux prix à la clé .

Salle Jean Loup Chrétien Montville 76710 Seine-Maritime Normandie

English : Soirée Téléthon

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Téléthon Montville a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin