Soirée Téléthon Montville

Venez partager un moment de convivialité et de solidarité lors de la soirée Téléthon organisée par Montville Génétic au profit de l’AFM Téléthon.
Au programme
– Un repas avec apéritif offert
– Des animations musicales par Jean-Marie Bloquel, Pascal Le Lyon et Elise Gopois
– Une tombola avec de nombreux prix à la clé .
Salle Jean Loup Chrétien Montville 76710 Seine-Maritime Normandie
