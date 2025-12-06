Soirée Téléthon Montville

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salle Jean Loup Chrétien Montville Seine-Maritime

Début : 2025-12-06 20:00:00
2025-12-06

Venez partager un moment de convivialité et de solidarité lors de la soirée Téléthon organisée par Montville Génétic au profit de l’AFM Téléthon.

Au programme

– Un repas avec apéritif offert
– Des animations musicales par Jean-Marie Bloquel, Pascal Le Lyon et Elise Gopois
– Une tombola avec de nombreux prix à la clé   .

Salle Jean Loup Chrétien Montville 76710 Seine-Maritime Normandie  

