Soirée Téléthon Gymnase Mouchard

Gymnase 69 Rue de Strasbourg Mouchard

Soirée Téléthon vendredi 05 décembre 2025

L’occasion de récolter des fonds au profit du Téléthon tout en passant une soirée SPORTIVE et CONVIVIALE tous ensemble.

Au programme des assauts de MMA et de boxe pieds-poings (rencontre interclub et ouvert à tous), mais aussi un défi sportif chronométré avec des lots à gagner ! Des matchs de badminton, de l’escalade. Et histoire de rire un peu, vous pourrez vous affronter en costumes de sumos en mousse, l’objectif pousser votre adversaire en dehors du tapis !

Au GYMNASE DE MOUCHARD.

Buvette sur place (marrons chauds, hot-dogs, gaufres, vin chaud, bières, softs).

Pour chaque activité prévoyez une pièce de 2 euros. 100% des bénéfices reversés.

Horaires de 18h à 22h .

muscadiansmmaassociation@gmail.com

