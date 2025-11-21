Soirée Téléthon Repas Solidaire Salle Jean-Yves Plaisance Pontchâteau

Soirée Téléthon Repas Solidaire

Salle Jean-Yves Plaisance Coët Roz Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Le 21 novembre, venez partager un repas convivial entre amis ou en famille pour soutenir le Téléthon

LE GRAND REPAS SOLIDAIRE

Rdv le 21 novembre en famille ou entre amis pour le grand repas solidaire !

Au menu

– Chips de choux et galette de sarrasin roulée au fromage frais

– Filet de volaille et sa sauce onctueuse au potimarron accompagné de lentilles

– Brioche perdue

– Verre de jus de pomme

Les tarifs

– Repas adulte 12€

– Repas enfant (jusqu’à 10 ans) 7€50

– Repas à emporter 10€

Bar sur place

Animations avec les Amis de l’Irlande et le FIL

UNE MOBILISATION COLLECTIVE AUTOUR DE L’ALIMENTATION LOCALE

Cet évènement, coorganisé par la Ville de Pont-Château avec le FIL en partenariat avec la coopérative IDEAL porte une double vocation

Soutenir une action solidaire l’intégralité des entrées sera reversée au profit de l’AFM Téléthon

Promouvoir une alimentation locale saine et durable à travers une démarche participative impliquant les habitants du territoire via le défi locavore

LE DÉFI LOCAVORE

Ce repas de fête automnal, réalisé en totalité à partir de produits de saison issus d’un rayon de 51 km autour de Pont-Château a été imaginé et conçu par un collectif d’habitants engagés depuis le mois de septembre dans le défi locavore.

Ce défi s’inscrit dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial (PAT) Presqu’île Brière Estuaires, porté par le Parc Naturel Régional de Brière. Il a vocation à fédérer les acteurs du territoire (producteurs, associations, collectivités, citoyens) autour des enjeux alimentaires et environnementaux.

La coopérative sociale et solidaire IDEAL anime depuis le début du mois de septembre les ateliers avec le collectif de citoyens impliqués.

Au programme de ces ateliers menés par l’animatrice Linda Boureau comprendre les circuits courts et les enjeux de la consommation locale, visite de la ferme de l’Abbatiale à St Gildas des bois, conception de recettes à partir de produits locaux et préparation en conditions réelles lors d’ateliers cuisine et réflexion sur l’empreinte carbone des plats préparés.

L’aboutissement de ces ateliers est la réalisation de ce grand repas solidaire du 21 novembre préparé par le collectif d’habitants épaulé par Mr Ribeau, chef cuisinier pont-châtelain à la retraite.

Venez nombreux, en famille ou entre amis, partager ce repas de fête !

Vous avez envie de soutenir cette initiative mais préférez rester chez vous ou ne pouvez pas vous déplacer ? Aucun problème votre repas solidaire est également disponible à emporter et vous pouvez ainsi vous régaler à la maison !

LES INFOS PRATIQUES

Vendredi 21 novembre

Ouverture des portes à 17h30 Repas à emporter à récupérer à partir de 18h Repas sur place à 19h

Salle Jean-Yves Plaisance à Pont-Château

Inscriptions obligatoires auprès du FIL au 06.43.81.88.59 jusqu’au 17 novembre

Cette mobilisation solidaire est possible grâce au soutien de nos partenaires

Le FIL Coopérative sociale et solidaire IDEAL le Parc Naturel Régional de Brière Les Producteurs des 3 rivières Les amis de l’Irlande La Fabrik des 3 rivières Les élèves et enseignants de SEGPA du collège Frida Khalo .

Salle Jean-Yves Plaisance Coët Roz Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Téléthon Repas Solidaire Pontchâteau a été mis à jour le 2025-11-18 par ADT44