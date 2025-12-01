Soirée témoignage des anciens Cernay

Soirée témoignage des anciens

Un temps d’échange où les anciens partagent leurs souvenirs et leur vécu avec émotion.

Une rencontre touchante où les anciens partagent souvenirs, émotions et enseignements de vie. Une soirée qui relie les générations et offre un regard précieux sur des parcours riches et inspirants. .

A time for sharing memories and experiences.

