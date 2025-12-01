Soirée témoignage des anciens Cernay
Soirée témoignage des anciens Cernay dimanche 21 décembre 2025.
Soirée témoignage des anciens
Rue de l’Eglise Cernay Haut-Rhin
Début : Dimanche 2025-12-21 16:00:00
fin : 2025-12-21 17:30:00
2025-12-21
Une rencontre touchante où les anciens partagent souvenirs, émotions et enseignements de vie. Une soirée qui relie les générations et offre un regard précieux sur des parcours riches et inspirants. .
Rue de l’Eglise Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 54 05
English :
A time for sharing memories and experiences.
