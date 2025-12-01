Soirée tempête de bulles et cadeaux à la patinoire de Noël

Place de Général de Gaulle Mirecourt Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-19 17:00:00

fin : 2025-12-19 21:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Soirée tempête de bulles et cadeaux.

Tarif unique. Location de patins incluse.

Patinoire synthétique.

Les enfants de moins de 12 ans doivent être obligatoirement accompagnés par un adulte

GANTS OBLIGATOIRES.Tout public

.

Place de Général de Gaulle Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 05 22

English :

An evening of bubbles and gifts.

One price. Skate rental included.

Synthetic rink.

Children under 12 must be accompanied by an adult

GLOVES MANDATORY.

German :

Abend mit Blasensturm und Geschenken.

Nur ein Preis pro Person. Schlittschuhverleih inbegriffen.

Synthetische Eisbahn.

Kinder unter 12 Jahren müssen zwingend von einem Erwachsenen begleitet werden

HANDSCHUHE OBLIGATORISCH.

Italiano :

Una serata di bollicine e regali.

Prezzo unico. Noleggio pattini incluso.

Pista di ghiaccio sintetico.

I bambini sotto i 12 anni devono essere accompagnati da un adulto

GUANTI OBBLIGATORI.

Espanol :

Una noche de burbujas y regalos.

Precio único. Alquiler de patines incluido.

Pista de hielo sintético.

Los menores de 12 años deben ir acompañados de un adulto

GUANTES OBLIGATORIOS.

L’événement Soirée tempête de bulles et cadeaux à la patinoire de Noël Mirecourt a été mis à jour le 2025-11-15 par OT MIRECOURT