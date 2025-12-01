Soirée tempête de bulles et cadeaux à la patinoire de Noël Mirecourt
Soirée tempête de bulles et cadeaux à la patinoire de Noël Mirecourt vendredi 19 décembre 2025.
Soirée tempête de bulles et cadeaux à la patinoire de Noël
Place de Général de Gaulle Mirecourt Vosges
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-19 17:00:00
fin : 2025-12-19 21:00:00
2025-12-19
Soirée tempête de bulles et cadeaux.
Tarif unique. Location de patins incluse.
Patinoire synthétique.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être obligatoirement accompagnés par un adulte
GANTS OBLIGATOIRES.Tout public
Place de Général de Gaulle Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 05 22
English :
An evening of bubbles and gifts.
One price. Skate rental included.
Synthetic rink.
Children under 12 must be accompanied by an adult
GLOVES MANDATORY.
German :
Abend mit Blasensturm und Geschenken.
Nur ein Preis pro Person. Schlittschuhverleih inbegriffen.
Synthetische Eisbahn.
Kinder unter 12 Jahren müssen zwingend von einem Erwachsenen begleitet werden
HANDSCHUHE OBLIGATORISCH.
Italiano :
Una serata di bollicine e regali.
Prezzo unico. Noleggio pattini incluso.
Pista di ghiaccio sintetico.
I bambini sotto i 12 anni devono essere accompagnati da un adulto
GUANTI OBBLIGATORI.
Espanol :
Una noche de burbujas y regalos.
Precio único. Alquiler de patines incluido.
Pista de hielo sintético.
Los menores de 12 años deben ir acompañados de un adulto
GUANTES OBLIGATORIOS.
L’événement Soirée tempête de bulles et cadeaux à la patinoire de Noël Mirecourt a été mis à jour le 2025-11-15 par OT MIRECOURT