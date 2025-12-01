Soirée Tempête de Neige Chartres

Soirée Tempête de Neige

Pour une soirée unique, la patinoire de l’Odyssée entre dans l’univers de la tempête de Neige

Neige artificielle, jeux de lumière et DJ aux platines transforment la glace en un véritable terrain de fête. Viens glisser, rire et t’amuser dans une ambiance féérique et survoltée ! Petits et grands sont invités à partager une soirée pas comme les autres, entre flocons, musique et moments de complicité. En famille ou entre amis, prépare-toi à vivre une expérience magique, rythmée et pleine de souvenirs. 4.9 .

English :

For a unique evening, the Odyssée skating rink enters the world of the Snowstorm

