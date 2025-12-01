Soirée temps danse

7 Rue d’Amboise Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13 22:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Envie de bouger, groover et vous défouler sur la piste de danse ?

La MJC de Joué-lès-Tours organise la soirée temps danse. Au programme une soirée sous les platines de DJ Funky et rencontre avec PLOCK.

Envie de bouger, groover et vous défouler sur la piste de danse ?

La MJC de Joué-lès-Tours organise la soirée temps danse. Au programme une soirée sous les platines de DJ Funky et rencontre avec PLOCK. .

7 Rue d’Amboise Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 67 14 01 mjcjoue@yahoo.fr

English :

Feel like moving, grooving and letting off steam on the dance floor?

The MJC in Joué-lès-Tours is organizing the Temps Danse evening. On the program: an evening under the decks of DJ Funky and a meeting with PLOCK.

L’événement Soirée temps danse Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-12-09 par ADT 37