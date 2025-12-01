Soirée Terre ou Mer Un avant-goût des fêtes au restaurant Le Victor Hugo Restaurant le Victor Hugo Sainte-Foy-la-Grande
Soirée Terre ou Mer Un avant-goût des fêtes au restaurant Le Victor Hugo Restaurant le Victor Hugo Sainte-Foy-la-Grande samedi 13 décembre 2025.
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Samedi 13 Décembre (Soir).
Sur réservation au 05 57 41 35 43 Choix à valider à la commande. .
Restaurant le Victor Hugo 101 rue Victor Hugo Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 41 35 43
