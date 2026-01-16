Soirée Terroir au Château de Grignan Château de Grignan Grignan
Soirée Terroir au Château de Grignan
Château de Grignan
Grignan
samedi 18 avril 2026.
Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme
Tarif : 6 – 6 – 16 EUR
Début : 2026-04-18 18:30:00
fin : 2026-04-18 22:30:00
2026-04-18
Une soirée dédiée aux saveurs drômoises dans les cours et sur la terrasse emblématique du château de Grignan.
Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 55 leschateaux@ladrome.fr
An evening dedicated to the flavors of the Drôme region in the courtyards and on the iconic terrace of Grignan Castle.
mis à jour le 2026-01-16