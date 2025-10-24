Soirée « Terroir & Vignobles » autour du sous-bois et du Domaine de Nerleux La Table du Saint-Christophe La Baule-Escoublac

La Table du Saint-Christophe 1 avenue des Alcyons La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2025-10-24 19:30:00

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, notre partenaire le Restaurant La Table du Saint-Christophe vous convie à la soirée « Terroir & Vignobles » autour du sous-bois et du Domaine de Nerleux.

Le concept

Les champignons déclinés au fil du menu, un accord mets & vins autour d’un vignoble où le Domaine de Nerleux sera mis à l’honneur, un service convivial en format table d’hôtes. Présence du producteur et du vigneron pour animer la soirée.

Informations et réservation

Réservation obligatoire au 02 40 62 40 00 ou à reception@st-christophe.com. Soirée limitée à 40 places.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire ! C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île guérandaise. .

