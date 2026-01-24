Soirée Tête de veau Séquane Saint-Laurent-en-Grandvaux
Soirée Tête de veau Séquane Saint-Laurent-en-Grandvaux vendredi 13 février 2026.
Soirée Tête de veau
Séquane Place Simone Veil Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Tarif : 22€
19:00:00
23:00:00
2026-02-13
Soirée Tête de veau au Séquane, à partir de 19h
Plat + tarte 22€.
Réservations au 03 63 34 00 56 .
Séquane Place Simone Veil Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 34 00 56
