Soirée tête de veau Espace 2000 Saulgé samedi 7 février 2026.
Soirée tête de veau
Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé Vienne
Soirée animée par MOMO, repas sur place à 24 € ou à emporter à 15 €
Menu: tête de veau ou émincé de poulet
Réservation: 07.57.18.53.50 07.57.55.17.54 comite.fetes.saulge@gmail.com .
