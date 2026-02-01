Soirée tête de veau Espace 2000 Saulgé

Soirée tête de veau

Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé Vienne

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Soirée animée par MOMO, repas sur place à 24 € ou à emporter à 15 €

Menu: tête de veau ou émincé de poulet

Réservation: 07.57.18.53.50 07.57.55.17.54 comite.fetes.saulge@gmail.com .

Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine comite.fetes.saulge@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée tête de veau

L’événement Soirée tête de veau Saulgé a été mis à jour le 2026-01-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne