Soirée The wanna be Party L'escale Morteau samedi 8 novembre 2025.
L'escale 1 Rue du Stade Morteau Doubs
Début : 2025-11-08 19:30:00
fin : 2025-11-09 02:00:00
2025-11-08
Prépare tes baskets à semelles compensées, ressors ton baggy, ton gloss à paillettes et tes colliers chokers… car la soirée 90/2000 la plus culte de l’année débarque ! Retrouve les icônes de toute une génération
CHARLY & LULU Les légendaires animateurs du Hit Machine seront là pour ambiancer la soirée comme à la grande époque !
ALLAN THÉO Prêt à te faire chanter Emmène-moi à tue-tête ? Il revient en live avec les plus gros tubes des 90s ! ASSIA & MC ROGER Du R’n’B aux vibes endiablées, ils mettront le feu à la scène ! Les DJ de Music and Show En mode mix non-stop jusqu’au bout de la nuit, avec les sons qui ont bercé notre adolescence !
Que tu sois team Britney, 2Be3, Diam’s ou Eminem… cette soirée est pour toi ! Places limitées .
L’escale 1 Rue du Stade Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 66 63 01 lvevenements25@gmail.com
