Soirée théâtrale à la ferme de Tessi Rignac

La Plaine de Regardet Rignac Aveyron

Soirée théâtrale avec le fabuleux Frédéric Dubonnet!

A la ferme de Tessi.

Infos et résas: 06.83.11.76.73 .

La Plaine de Regardet Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 68 03 tessi-baup@wanadoo.fr

English :

An evening of theatre with the fabulous Frédéric Dubonnet!

German :

Theaterabend mit dem fabelhaften Frédéric Dubonnet!

Italiano :

Una serata di teatro con il favoloso Frédéric Dubonnet!

Espanol :

¡Una noche de teatro con el fabuloso Frédéric Dubonnet!

