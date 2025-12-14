Soirée théâtrale A part ça tout va mal Firbeix

Soirée théâtrale A part ça tout va mal

Salle des fêtes Firbeix Dordogne

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Vous connaissez tous la chanson Tout va très bien Madame la Marquise où la pauvre dame tombe de Charybde en Scylla, de catastrophe en catastrophe… C’est le cas de Charles Henri ;

La troupe les bateleurs du confluent de Condat vienne, animée par un ancien de l’US FIRBEIX Didier SOUBISE interprètera une pièce comique de Gilbert Claude LERICHE A part ça tout va mal.

Introduction de la pièce

Vous connaissez tous la chanson Tout va très bien Madame la Marquise où la pauvre dame tombe de Charybde en Scylla, de catastrophe en catastrophe… C’est le cas de Charles Henri ; après un échec amoureux cuisant, ce dernier file le parfait amour avec son amie étudiante Karine. Malheureusement, la tempête s’annonce et les coups de théâtre vont s’enchainer avec l’arrivée de ses parents…….. .

