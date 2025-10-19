Soirée Théâtrale Chirac-Bellevue

Soirée Théâtrale Chirac-Bellevue dimanche 19 octobre 2025.

Soirée Théâtrale

1 Route de la Maïade Chirac-Bellevue Corrèze

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Le théâtre Actes & Scènes du Centre Culturel et Sportif d’Egletons

C’est quoi l’histoire ?

En fait, ce sont douze petites histoires, des tranches de vie, des dialogues et des situations très drôles entre des

personnages attachants, amusants ou émouvants.

On y trouve, entre autres, un amoureux transi, des ennemies intimes, un affreux macho, une jeune femme prête à tout pour retrouver sa bague et un tueur à gage.

On y parle aussi d’héritage, d’anniversaire de mariage, d’une façon bien particulière de rompre, des méfaits de

l’intelligence artificielle et d’un bijou à partager

On y verra aussi un homme objet, une femme trompée et un mari ayant égaré son épouse.

Avec ou sans réservation au 06 51 89 32 01 .

1 Route de la Maïade Chirac-Bellevue 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 89 32 01 marieduf@me.com

English : Soirée Théâtrale

German : Soirée Théâtrale

Italiano :

Espanol : Soirée Théâtrale

L’événement Soirée Théâtrale Chirac-Bellevue a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze