Soirée Théâtrale Chirac-Bellevue

Soirée Théâtrale
1 Route de la Maïade Chirac-Bellevue Corrèze
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-10-19
Le théâtre Actes & Scènes du Centre Culturel et Sportif d’Egletons
C’est quoi l’histoire ?
En fait, ce sont douze petites histoires, des tranches de vie, des dialogues et des situations très drôles entre des
personnages attachants, amusants ou émouvants.
On y trouve, entre autres, un amoureux transi, des ennemies intimes, un affreux macho, une jeune femme prête à tout pour retrouver sa bague et un tueur à gage.
On y parle aussi d’héritage, d’anniversaire de mariage, d’une façon bien particulière de rompre, des méfaits de
l’intelligence artificielle et d’un bijou à partager
On y verra aussi un homme objet, une femme trompée et un mari ayant égaré son épouse.
Avec ou sans réservation au 06 51 89 32 01 .
1 Route de la Maïade Chirac-Bellevue 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 89 32 01 marieduf@me.com
