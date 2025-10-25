Soirée théâtrale « Diagnostic réservé » Lapalisse
Soirée théâtrale « Diagnostic réservé » Lapalisse samedi 25 octobre 2025.
Soirée théâtrale « Diagnostic réservé »
Salle de la Grenette Lapalisse Allier
Par la compagnie Zan Zib’Art. Organisé par le Comité des fêtes.
Salle de la Grenette Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 07 21 61
English : Theatre evening: ‘Diagnosis reserved’
By the Zan Zib’Art theatre company. Organised by the Festival Committee.
German :
Von der Kompanie Zan Zib’Art. Organisiert vom Festkomitee.
Italiano :
A cura della compagnia Zan Zib’Art. Organizzato dal Comité des fêtes.
Espanol :
A cargo de la compañía Zan Zib’Art. Organizado por el Comité des fêtes.
