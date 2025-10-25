Soirée théâtrale « Diagnostic réservé » Lapalisse

Salle de la Grenette Lapalisse Allier

Par la compagnie Zan Zib’Art. Organisé par le Comité des fêtes.

English : Theatre evening: ‘Diagnosis reserved’

By the Zan Zib’Art theatre company. Organised by the Festival Committee.

German :

Von der Kompanie Zan Zib’Art. Organisiert vom Festkomitee.

Italiano :

A cura della compagnia Zan Zib’Art. Organizzato dal Comité des fêtes.

Espanol :

A cargo de la compañía Zan Zib’Art. Organizado por el Comité des fêtes.

