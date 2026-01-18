Soirée théâtrale du Pertuis d’Antioche La Mansarde et Les Calamities Espace Culturel et de Congrès Beauséjour Châtelaillon-Plage

Soirée théâtrale du Pertuis d’Antioche La Mansarde et Les Calamities

Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51, boulevard de la République Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

la soirée complète

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

La troupe de théâtre Le Pertuis d’Antioche vous propose une soirée composée de 2 pièces La Mansarde en première partie de soirée puis Les Calamities , samedi 7 mars 2026 sur la scène de Beauséjour de Châtelaillon-Plage.

.

Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51, boulevard de la République Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 49 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée théâtrale du Pertuis d’Antioche La Mansarde and Les Calamities

The Le Pertuis d’Antioche theater troupe offers an evening of 2 plays, La Mansarde in the first half of the evening and Les Calamities , on Saturday March 7, 2026 on the Beauséjour stage in Châtelaillon-Plage.

L’événement Soirée théâtrale du Pertuis d’Antioche La Mansarde et Les Calamities Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage