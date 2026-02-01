Soirée Théâtrale Ecrits d’amour Le Comptoir d’Ici Thénac
Le Comptoir d’Ici 4 bis Place de la Liberté Thénac Charente-Maritime
Début : 2026-02-27 19:00:00
2026-02-27
Le Comptoir d’Ici vous accueille pour une soirée animée par la Compagnie Chemin des plumes, qui propose une lecture théâtralisée à deux voix du texte Écrits d’amour de Claude Bourgeyx
.
Le Comptoir d’Ici 4 bis Place de la Liberté Thénac 17460 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 72 28 05 lecomptoirdici@gmail.com
English :
Le Comptoir d’Ici welcomes you to an evening hosted by Compagnie Chemin des plumes, featuring a two-voice staged reading of Claude Bourgeyx’s Écrits d’amour
