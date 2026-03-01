SOIRÉE THÉÂTRALE Estancarbon
SALLE POLYVALENTE Estancarbon Haute-Garonne
Début : 2026-03-21 20:30:00
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Soirée bonne humeur garantie !
Le spectacle commence par une petite saynète jouée par deux clowns, qui s’intitule AVANT LES TROIS COUP d’une durée d’environ 11 minutes.
Suivi immédiatement par la pièce, une comédie avec 7 personnages, pour un public adulte à partir de 10 ans. L’AMNÉSIQUE d’une durée d’ une heure Une femme divorcée depuis 10 ans rentre chez elle et trouve son ex-mari installé sur son canapé. Celui-ci a-t-il vraiment perdu la mémoire ? Pêle-mêle se succèdent des situations à retournement, avec interventions médicale et policière, explications musclées, retrouvailles, romance et manipulation…
Une comédie en 3 actes écrite et mise en scène par Nicolas AMAURY.
Avec Suzy, Jean-Bernard, Hélène, Tonio, Monique, Francis et Nicolas. .
SALLE POLYVALENTE Estancarbon 31800 Haute-Garonne Occitanie foyerrural.estancarbon@gmail.com
A fun-filled evening guaranteed!
L’événement SOIRÉE THÉÂTRALE Estancarbon a été mis à jour le 2026-03-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE