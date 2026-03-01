SOIRÉE THÉÂTRALE Estancarbon

SOIRÉE THÉÂTRALE

SALLE POLYVALENTE Estancarbon Haute-Garonne

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Soirée bonne humeur garantie !

Le spectacle commence par une petite saynète jouée par deux clowns, qui s’intitule AVANT LES TROIS COUP d’une durée d’environ 11 minutes.

Suivi immédiatement par la pièce, une comédie avec 7 personnages, pour un public adulte à partir de 10 ans. L’AMNÉSIQUE d’une durée d’ une heure Une femme divorcée depuis 10 ans rentre chez elle et trouve son ex-mari installé sur son canapé. Celui-ci a-t-il vraiment perdu la mémoire ? Pêle-mêle se succèdent des situations à retournement, avec interventions médicale et policière, explications musclées, retrouvailles, romance et manipulation…

Une comédie en 3 actes écrite et mise en scène par Nicolas AMAURY.

Avec Suzy, Jean-Bernard, Hélène, Tonio, Monique, Francis et Nicolas. .

SALLE POLYVALENTE Estancarbon 31800 Haute-Garonne Occitanie foyerrural.estancarbon@gmail.com

English :

A fun-filled evening guaranteed!

