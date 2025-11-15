Soirée Théâtrale et repas Amicale de Bonlieu avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère

Soirée Théâtrale et repas Amicale de Bonlieu

avenue de Valence Salle des Fêtes Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Début : 2025-11-15 19:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

L’Amicale de Bonlieu propose une soirée théâtrale pour présenter Il court, il court le muret . La soirée débutera avec un repas apéritif avant la représentation.

avenue de Valence Salle des Fêtes Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes agnesoullier@hotmail.fr

English :

The Amicale de Bonlieu proposes an evening of theater to present Il court, il court le muret . The evening will begin with an aperitif before the performance.

German :

Die Amicale de Bonlieu schlägt einen Theaterabend vor, um Il court, il court le muret (Er läuft, er läuft die Mauer) zu präsentieren. Der Abend beginnt mit einem Aperitifessen vor der Aufführung.

Italiano :

L’Amicale de Bonlieu propone una serata di teatro per presentare Il court, il court le muret . La serata inizierà con un aperitivo prima dello spettacolo.

Espanol :

La Amicale de Bonlieu ofrece una velada teatral para presentar Il court, il court le muret . La velada comenzará con un aperitivo antes de la representación.

