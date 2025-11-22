SOIRÉE THÉÂTRALE ÈVE LÈVE-TOI Saint-Génis-des-Fontaines

SOIRÉE THÉÂTRALE ÈVE LÈVE-TOI

Place Jean Rolland Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales

Début : 2025-11-22 17:00:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Dix femmes prennent la parole sur scène pour incarner des récits forts autour des droits, des combats et des espoirs féminins. Un moment de théâtre engagé, porté par le collectif Osons parler

Place Jean Rolland Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 84 33

English :

Ten women take to the stage to tell powerful stories about women’s rights, struggles and hopes. A moment of committed theater, brought to life by the Osons parler collective

German :

Zehn Frauen ergreifen auf der Bühne das Wort und verkörpern starke Erzählungen rund um die Rechte, Kämpfe und Hoffnungen von Frauen. Ein Moment des engagierten Theaters, getragen vom Kollektiv Osons parler

Italiano :

Dieci donne salgono sul palco per raccontare storie potenti sui diritti, le lotte e le speranze delle donne. Un momento di teatro impegnato, portato in scena dal collettivo Osons parler

Espanol :

Diez mujeres suben al escenario para contar historias impactantes sobre los derechos, las luchas y las esperanzas de las mujeres. Un momento de teatro comprometido, al que da vida el colectivo Osons parler

