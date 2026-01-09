Soirée théâtrale Friesenheim
Soirée théâtrale Friesenheim samedi 7 février 2026.
Soirée théâtrale
19 rue Principale Friesenheim Bas-Rhin
Début : Samedi 2026-02-07
fin : 2026-02-08
2026-02-07
Théâtre alsacien joué par la troupe de Mackenheim.
Pièce en 3 actes .
19 rue Principale Friesenheim 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 6 35 56 52 90 pompiers.friesenheim@yahoo.fr
