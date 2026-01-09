Soirée théâtrale

19 rue Principale Friesenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-07

Théâtre alsacien joué par la troupe de Mackenheim.

Pièce en 3 actes .

19 rue Principale Friesenheim 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 6 35 56 52 90 pompiers.friesenheim@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée théâtrale Friesenheim a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de tourisme du Grand Ried