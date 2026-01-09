Soirée théâtrale Friesenheim

Soirée théâtrale Friesenheim samedi 7 février 2026.

Soirée théâtrale

19 rue Principale Friesenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-07
fin : 2026-02-08

Date(s) :
2026-02-07

Théâtre alsacien joué par la troupe de Mackenheim.
Pièce en 3 actes   .

19 rue Principale Friesenheim 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 6 35 56 52 90  pompiers.friesenheim@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée théâtrale Friesenheim a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de tourisme du Grand Ried