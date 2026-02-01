Soirée théâtrale Impair et père Salle des Fêtes Voujeaucourt

Soirée théâtrale Impair et père

Salle des Fêtes 7 rue du Pont Voujeaucourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

L’ Union des Sociétés de Voujeaucourt est heureuse de vous accueillir à la soirée théâtrale

Au programme, la pièce Impair et Père , Comédie de Ray COONAY

jouée par les ZINSANCEY DE SANCEY

Impair et Pair est une pièce de théâtre comique qui repose sur le jeu du malentendu et l’opposition entre deux personnages aux caractères très différents. À travers des situations souvent absurdes et des dialogues dynamiques, l’auteur montre comment ces oppositions créent des conflits, mais aussi des moments de complicité inattendus. L’humour naît des contrastes, des quiproquos et du rythme rapide des échanges, ce qui rend la pièce vivante et agréable à regarder. Derrière la comédie, la pièce souligne aussi l’idée que les différences peuvent être complémentaires.

Réservation au 03 81 93 86 62. .

Salle des Fêtes 7 rue du Pont Voujeaucourt 25420 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 93 86 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée théâtrale Impair et père Voujeaucourt a été mis à jour le 2026-02-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD