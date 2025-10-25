Soirée théâtrale « la grotte » Place de l’hôtel de ville Mansle-les-Fontaines

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-10-25 20:30:00

fin : 2025-10-25 22:30:00

Comédie dramatique, cette pièce vous embarquera sans réserve dans l’univers de Jean Anouilh.

Place de l’hôtel de ville Mairie Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 35 99 30

English :

A dramatic comedy, this play will take you straight into the world of Jean Anouilh.

German :

Dramatische Komödie, dieses Stück wird Sie ohne Vorbehalte in die Welt von Jean Anouilh entführen.

Italiano :

Una commedia drammatica che vi porterà direttamente nel mondo di Jean Anouilh.

Espanol :

Una comedia dramática que le llevará directamente al universo de Jean Anouilh.

