Soirée théâtrale « la grotte » Place de l’hôtel de ville Mansle-les-Fontaines samedi 25 octobre 2025.
Place de l’hôtel de ville Mairie Mansle-les-Fontaines Charente
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-10-25 20:30:00
fin : 2025-10-25 22:30:00
2025-10-25
Comédie dramatique, cette pièce vous embarquera sans réserve dans l’univers de Jean Anouilh.
Place de l’hôtel de ville Mairie Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 35 99 30
English :
A dramatic comedy, this play will take you straight into the world of Jean Anouilh.
German :
Dramatische Komödie, dieses Stück wird Sie ohne Vorbehalte in die Welt von Jean Anouilh entführen.
Italiano :
Una commedia drammatica che vi porterà direttamente nel mondo di Jean Anouilh.
Espanol :
Una comedia dramática que le llevará directamente al universo de Jean Anouilh.
