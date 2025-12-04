Soirée théâtrale La troupe du Rouge Ruisseau Salle des fêtes La Bourgonce

Soirée théâtrale La troupe du Rouge Ruisseau

Le Comité des Fêtes de La Bourgonce a le plaisir de vous annoncer sa soirée théâtrale où la Troupe du Rouge Ruisseau de Taintrux nous interprétera On a perdu le Youki , comédie en 3 actes de Yvon Taburet.

Venez encourager cette troupe qui se produit régulièrement à La Bourgonce pour notre plus grand plaisir.

Réservation conseillée par téléphone.

A bientôt.Tout public

Salle des fêtes 121 Le Centre La Bourgonce 88470 Vosges Grand Est +33 6 73 73 31 00

English :

The Comité des Fêtes de La Bourgonce is pleased to announce its theatrical evening with the Troupe du Rouge Ruisseau from Taintrux performing On a perdu le Youki , a comedy in 3 acts by Yvon Taburet.

Come and support this troupe, which performs regularly at La Bourgonce, much to our delight.

Reservations recommended by telephone.

We hope to see you soon.

