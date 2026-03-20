Soirée théâtrale Léonie est en avance Salle Daniel Balavoine Le Puy-en-Velay

Soirée théâtrale Léonie est en avance

Salle Daniel Balavoine Rue Paule Gravejal Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

L’Association Vivre Ensemble à Guitard propose une pièce de théâtre intitulée Léonie est en avance par la troupe Le Bofadon .

Léonie va accoucher ! Elle est en avance… Un enfant, au bout de huit mois de mariage…

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Salle Daniel Balavoine Rue Paule Gravejal Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 44 07

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English :

The Association Vivre Ensemble à Guitard presents a play entitled Léonie est en avance by the troupe Le Bofadon .

Léonie is about to give birth! She’s early… A child after eight months of marriage?

L’événement Soirée théâtrale Léonie est en avance Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay