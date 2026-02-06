Soirée théâtrale Les Compagnons de la Rozeille Salle des fêtes Peyrelevade

Soirée théâtrale Les Compagnons de la Rozeille

Salle des fêtes 55 Rue du Limousin Peyrelevade Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Spectacle de théâtre, 3 sketchs humoristiques suivis de la pièce comique un vieux garçon à marier .

Salle des fêtes 55 Rue du Limousin Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 19 11 57 verdeaux.pierre@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée théâtrale Les Compagnons de la Rozeille

L’événement Soirée théâtrale Les Compagnons de la Rozeille Peyrelevade a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme de Haute Corrèze