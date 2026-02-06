Soirée théâtrale Les Compagnons de la Rozeille Salle des fêtes Peyrelevade
Salle des fêtes 55 Rue du Limousin Peyrelevade Corrèze
Spectacle de théâtre, 3 sketchs humoristiques suivis de la pièce comique un vieux garçon à marier .
Salle des fêtes 55 Rue du Limousin Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 19 11 57 verdeaux.pierre@orange.fr
