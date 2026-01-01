Soirée théâtrale Salle communale Massilly
Soirée théâtrale Salle communale Massilly samedi 17 janvier 2026.
Soirée théâtrale
Salle communale Le Bourg Massilly Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 18:00:00
fin : 2026-01-17 21:00:00
Date(s) :
2026-01-17
Soirée théâtrale à la salle communale de Massilly. La troupe du chien à lunettes jouera une comédie intitulée Arrière boutique dont la recette sera intégralement reversée aux restos du cœur. .
Salle communale Le Bourg Massilly 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 47 37 angele.cilione@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée théâtrale
L’événement Soirée théâtrale Massilly a été mis à jour le 2026-01-05 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II