Soirée théâtrale Salle communale Massilly

Soirée théâtrale

Salle communale Le Bourg Massilly Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 18:00:00

fin : 2026-01-17 21:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Soirée théâtrale à la salle communale de Massilly. La troupe du chien à lunettes jouera une comédie intitulée Arrière boutique dont la recette sera intégralement reversée aux restos du cœur. .

Salle communale Le Bourg Massilly 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 47 37 angele.cilione@orange.fr

English : Soirée théâtrale

