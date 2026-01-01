Soirée théatrale Meulles Meulles Livarot-Pays-d’Auge
Soirée théatrale Meulles Meulles Livarot-Pays-d’Auge samedi 17 janvier 2026.
Soirée théatrale Meulles
Meulles Le Bourg Livarot-Pays-d’Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 18:00:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Soirée théâtrale organisée par l’association La Vache qui Meulles le samedi 17 janvier à 18h00 à la salle des fêtes de Meulles.
Soirée théâtrale organisée par l'association La Vache qui Meulles le samedi 17 janvier à 18h00 à la salle des fêtes de Meulles.
Meulles Le Bourg Livarot-Pays-d’Auge 14290 Calvados Normandie epiceriemeulles@gmail.com
English : Soirée théatrale Meulles
Theatre evening organised by the association La Vache qui Meulles on Saturday 17 January at 6.00pm in the Meulles village hall.
