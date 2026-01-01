Soirée théatrale Meulles Meulles Livarot-Pays-d’Auge

Soirée théatrale Meulles

Meulles Le Bourg Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 18:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Soirée théâtrale organisée par l’association La Vache qui Meulles le samedi 17 janvier à 18h00 à la salle des fêtes de Meulles.

Meulles Le Bourg Livarot-Pays-d’Auge 14290 Calvados Normandie epiceriemeulles@gmail.com

English : Soirée théatrale Meulles

Theatre evening organised by the association La Vache qui Meulles on Saturday 17 January at 6.00pm in the Meulles village hall.

L’événement Soirée théatrale Meulles Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Lisieux Normandie Tourisme