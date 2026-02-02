Soirée théâtrale Saint-Gérand-de-Vaux

Soirée théâtrale

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Pièce de théatre d’Angélique Sutty jouée par la troupe des Zygomart’03 de CREUZIER LE VIEUX. Soirée organisée par l’Amicale Laïque de St Gérand de Vaux

.

SALLE RANAUD RUE DES ACACIAS Saint-Gérand-de-Vaux 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 17 11 a.v.fujs@orange.fr

English :

Play by Angélique Sutty performed by the Zygomart’03 troupe from CREUZIER LE VIEUX. Evening organized by the Amicale Laïque de St Gérand de Vaux

