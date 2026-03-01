Soirée théâtrale Une idée géniale Meulles Meulles Livarot-Pays-d’Auge
Soirée théâtrale Une idée géniale Meulles Meulles Livarot-Pays-d’Auge samedi 28 mars 2026.
Soirée théâtrale Une idée géniale Meulles
Meulles Le Bourg Livarot-Pays-d’Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 18:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Soirée théâtrale Une idée géniale organisée par l’association La Vache qui Meulles le samedi 28 mars à 18h00 à la salle des fêtes de Meulles.
Soirée théâtrale Une idée géniale organisée par l’association La Vache qui Meulles le samedi 28 mars à 18h00 à la salle des fêtes de Meulles.
Pot de l’amitié. .
Meulles Le Bourg Livarot-Pays-d’Auge 14290 Calvados Normandie epiceriemeulles@gmail.com
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English : Soirée théâtrale Une idée géniale Meulles
Theatre evening Une idée géniale organised by the association La Vache qui Meulles on Saturday 28 March at 6.00pm in the Meulles village hall.
L’événement Soirée théâtrale Une idée géniale Meulles Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Lisieux Normandie Tourisme