Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2025-05-18 14:30:00

fin : 2025-05-18

2025-05-18

Les comédiens en balade vous propose la pièce « la poupée », sans réservation , placement libre.

Salle des fêtes

Chepniers 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 86 04 87

English :

Les comédiens en balade offer you the play « la poupée », no reservation necessary, free seating.

German :

Les comédiens en balade schlägt Ihnen das Stück « la poupée » vor, ohne Reservierung , freie Platzwahl.

Italiano :

Les comédiens en balade vi propongono lo spettacolo « la poupée », senza prenotazione, con posti liberi.

Espanol :

Les comédiens en balade le proponen la obra « la poupée », sin necesidad de reserva, asientos libres.

