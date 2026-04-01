Soirée théâtre à la bière fraiche ! Paunat
Soirée théâtre à la bière fraiche ! Paunat samedi 18 avril 2026.
Paunat
Soirée théâtre à la bière fraiche !
Salle des fêtes Paunat Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Le comité des fêtes de Paunat vous convie à une soirée théâtre samedi 18 avril 2026 à partir de 19h30 à la salle des fêtes.
Rendez-vous à 19h30 pour un pot de bienvenue, la représentation commencera à 20h. Buvette et crêpes à l’entracte.
Le comité des fêtes de Paunat vous convie à une soirée théâtre samedi 18 avril 2026 à partir de 19h30 à la salle des fêtes. La troupe La Récréation vous invite a découvrir la comédie A la bière fraîche ! de Michel Le Dall.
Rendez-vous à 19h30 pour un pot de bienvenue, la représentation commencera à 20h. Buvette et crêpes à l’entracte.
Une belle soirée, placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur.
Sur réservation au 07.72.06.66.98 .
Salle des fêtes Paunat 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 06 66 98
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English : Soirée théâtre à la bière fraiche !
The Paunat Festival Committee invites you to a theatre evening on Saturday 18 April 2026, starting at 7.30 pm in the village hall.
Please arrive at 7.30 pm for a welcome drink; the performance will begin at 8 pm. Refreshments and crêpes will be available during the interval.
L’événement Soirée théâtre à la bière fraiche ! Paunat a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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