SOIRÉE THÉÂTRE À LA MEUSE « CARNAGE » DU TPVH – Gignac 8 juillet 2025 07:00

Hérault

SOIRÉE THÉÂTRE À LA MEUSE « CARNAGE » DU TPVH Gignac Hérault

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08

fin : 2025-07-08

Date(s) :

2025-07-08

Au parc de la Meuse en plein air, venez voir la pièce de théâtre CARNAGE jouée par la troupe du Théâtre Populaire Vallée de l’Hérault.

Soirée organisée par la ville de Gignac via le Mescladis avec le soutien de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault.

Au parc de la Meuse en plein air, venez voir la pièce de théâtre CARNAGE jouée par la troupe du Théâtre Populaire Vallée de l’Hérault.

» À l’issue d’une altercation entre leurs fils respectifs, deux couples se rencontrent pour régler le conflit à l’amiable. Mais le propos policé des

adultes dégénère vite en dispute féroce…

Mus par le dieu du carnage , ils finiront par se quereller avec pertes et fracas, noyant un portable et décapitant un bouquet de tulipes,

tout en agitant le spectre d’un hamster disparu ! »

A partir de 12 ans.

Réservation obligatoire en ligne ou par téléphone.

Soirée organisée par la ville de Gignac via le Mescladis avec le soutien de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault. .

Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 34 22 67 37

English :

In the Parc de la Meuse, come and see the play CARNAGE performed by the Théâtre Populaire Vallée de l’Hérault troupe.

Evening organized by the town of Gignac via Mescladis, with the support of the Communauté de communes Vallée de l?Hérault.

German :

Sehen Sie sich im Parc de la Meuse unter freiem Himmel das Theaterstück CARNAGE an, das von der Theatergruppe des Théâtre Populaire Vallée de l’Hérault aufgeführt wird.

Der Abend wird von der Stadt Gignac über das Mescladis mit der Unterstützung der Communauté de communes Vallée de l’Hérault organisiert.

Italiano :

Venite a vedere lo spettacolo CARNAGE messo in scena dalla troupe del Théâtre Populaire Vallée de l’Hérault nel Parco della Mosa.

Organizzato dalla città di Gignac via Mescladis, con il sostegno della Communauté de communes Vallée de l’Hérault.

Espanol :

Venga a ver la obra CARNAGE representada por la compañía Théâtre Populaire Vallée de l’Hérault en el Parc de la Meuse, al aire libre.

Organizado por la ciudad de Gignac via Mescladis, con el apoyo de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault.

L’événement SOIRÉE THÉÂTRE À LA MEUSE « CARNAGE » DU TPVH Gignac a été mis à jour le 2025-06-15 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT