Soirée théâtre à Larche

Salle polyvalente Larche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

L’association Larche S’anime propose une soirée théâtre à la salle des fêtes

Pièce Ma femme est parfaite , comédie de Jean Barbier

Entrée 10 € pour les adultes Gratuit pour les moins de 12 ans

Résas 06 82 44 67 02 .

Salle polyvalente Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 44 67 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée théâtre à Larche

L’événement Soirée théâtre à Larche Larche a été mis à jour le 2026-01-27 par Brive Tourisme