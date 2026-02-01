Soirée théâtre à Larche Larche
L’association Larche S’anime propose une soirée théâtre à la salle des fêtes
Pièce Ma femme est parfaite , comédie de Jean Barbier
Entrée 10 € pour les adultes Gratuit pour les moins de 12 ans
Résas 06 82 44 67 02 .
Salle polyvalente Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 44 67 02
