Soirée théâtre à Pons « ça va ? » – Salle des fêtes de Pons Pons, 17 mai 2025 16:00, Pons.

Charente-Maritime

Soirée théâtre à Pons « ça va ? » Salle des fêtes de Pons Salle Roger Renaud Pons Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-05-17 16:00:00

fin : 2025-05-18

2025-05-17

2025-05-18

La troupe théâtrale de Pons « Stra-Pons-tin » présentera la pièce « ça va ? » mise en scène par Elisabeth Oliver.

Salle des fêtes de Pons Salle Roger Renaud

Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 81 64 63 marysehairon719@gmail.com

English :

The Pons-based theater troupe « Stra-Pons-tin » will present the play « ça va? » directed by Elisabeth Oliver.

German :

Die Theatergruppe « Stra-Pons-tin » aus Pons wird das Stück « ça va? » unter der Regie von Elisabeth Oliver aufführen.

Italiano :

La compagnia teatrale di Pons « Stra-Pons-tin » presenterà lo spettacolo « ça va? » diretto da Elisabeth Oliver.

Espanol :

La compañía de teatro de Pons « Stra-Pons-tin » presentará la obra « ça va? », dirigida por Elisabeth Oliver.

