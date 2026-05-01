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Soirée théâtre à Puybarban Salle des fêtes Puybarban

Soirée théâtre à Puybarban Salle des fêtes Puybarban

Soirée théâtre à Puybarban Salle des fêtes Puybarban samedi 30 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : 2 Place de la Mairie

Ville : 33190 Puybarban

Département : Gironde

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : Gratuit

Puybarban

Soirée théâtre à Puybarban

Salle des fêtes 2 Place de la Mairie Puybarban Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 21:00:00
fin : 2026-05-30 23:59:00

Date(s) :
2026-05-30

La mairie de Puybarban vous invite à assister à la comédie en 3 actes Un château en Écosse , présentée par les Compagnons de la Veillée de Langon. Entrée au chapeau.   .

Salle des fêtes 2 Place de la Mairie Puybarban 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 10 94  mairie.puybarban@wanadoo.fr

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English : Soirée théâtre à Puybarban

L’événement Soirée théâtre à Puybarban Puybarban a été mis à jour le 2026-05-23 par OT de l’Entre-deux-Mers

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