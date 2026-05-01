Soirée théâtre à Puybarban Salle des fêtes Puybarban
Soirée théâtre à Puybarban Salle des fêtes Puybarban samedi 30 mai 2026.
Puybarban
Soirée théâtre à Puybarban
Salle des fêtes 2 Place de la Mairie Puybarban Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 21:00:00
fin : 2026-05-30 23:59:00
Date(s) :
2026-05-30
La mairie de Puybarban vous invite à assister à la comédie en 3 actes Un château en Écosse , présentée par les Compagnons de la Veillée de Langon. Entrée au chapeau. .
Salle des fêtes 2 Place de la Mairie Puybarban 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 10 94 mairie.puybarban@wanadoo.fr
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English : Soirée théâtre à Puybarban
L’événement Soirée théâtre à Puybarban Puybarban a été mis à jour le 2026-05-23 par OT de l’Entre-deux-Mers